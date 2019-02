15 voldstiltalte på retsbænken i Odense - tre er udeblevet

Politiet er mandag talstærkt til stede ved Retten i Odense. Iført skudsikre veste kontrollerer ordensmagten besøgende til en sag, hvor i alt 15 personer er anklaget for vold mod en 26-årig mand.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Episoden fandt sted 1. oktober 2017, hvor offeret blev banket med køller og ramt af flere skud. Halvdelen af de 15 tiltalte har tilknytning til den tyske rockergruppe Gremiums afdeling ved Bogense.

Men tre af de anklagede var ikke mødt op i retten.

- Tre tiltalte er udeblevet ved retsmødets start. Det er ikke lovlige udeblivelser, sagde retsformanden.

Efter en kort pause besluttede retten at fortsætte sagen uden de tre tiltalte, som ifølge anklageren efterfølgende vil blive forsøgt anholdt. Offeret i sagen er også tiltalt for at være i besiddelse af et oversavet jagtgevær. Han afsoner i forvejen en straf på tre års ubetinget fængsel for våbenbesiddelse.

Tætpakket retssag føres i lånte lokaler

Det er langt fra hver dag, at der føres sag mod 15 tiltalte på samme tid. Og det er en del af forklaringen på, at sagen først kommer for retten halvandet år efter det brutale overfald.

Det har dels været svært at få plads til alle sagens tiltalte, som har hver deres forsvarer. Men det har også været vanskeligt at få samlet forsvarerne sammen med dommere, nævninge og Anklagemyndigheden.

Derfor blev det meste af sidste uge brugt på at bygge et retslokale om til lejligheden. Samtidig har Byretten fået lov til at låne Østre Landsrets retssal i Tinghusgade, så der er plads til alle de implicerede. Antallet af tilhørerpladser til retssagen er også blevet begrænset af samme grund.