150 er evakueret fra jordskred og oversvømmelser i Norge

Voldsom regn har medført oversvømmelser og flere jordskred i det vestlige Norge.

150 personer er tirsdag blevet evakueret fra kommunerne Jølster og Førde.

Flere personer er blevet evakueret med både, fordi vejene er blokeret af jordskred.

Lidt før klokken 21 tirsdag aften ramte endnu et jordskred nær søen Jølstravatnet.

Her blev en bil taget med af jordskreddet, og en person blev set falde i vandet. Både redningshelikoptere og dykkere samt frivillige fra Røde Kors har bistået i eftersøgningen af personen.

- Vi har ikke overblik over antallet af personer eller biler, men ingen er meldt savnet fra området lige nu, skriver norsk politi i en pressemeddelelse omkring klokken 22.

Omkring klokken 23 er eftersøgningen med redningshelikopter blevet indstillet, da vejret har gjort det farligt at flyve, meddeler politiet.

Det er fortsat ikke lykkedes at finde frem til hverken personer eller biler i vandet.

- I samråd med en geolog på stedet har indsatslederen vurderet, at faren for nye jordskred er så stor, at der ikke kan sendes mandskab til området på land, skriver operationsleder Stein Rune Hallaraker i en meddelelse fra politiet.

Derfor er der ikke foretaget eftersøgninger på land, meddeler han.

Mindst to huse skal være blevet revet med af de voldsomme jordskred i Jølster tirsdag eftermiddag.

De store mængder nedbør har ikke kun medført talrige jordskred. Flere floder er desuden gået over deres bredder og har oversvømmet en stor strækning af motorvejen E39.

Uvejret kom pludseligt indover Jølster og Førde tirsdag eftermiddag.

På blot én time faldt der mellem 20 og 30 millimeter regn i området, og de kraftige byger ventes at fortsætte onsdag.

Mindst 1500 personer er uden strøm som følge af uvejret og det voldsomme tordenvejr, der fulgte med det. Det er uvist, hvornår strømmen ventes at vende tilbage.