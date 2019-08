157 er blevet sigtet for vold mod politiet i Christiania i år

Hashhandlere bruger vold for at forsvare marked mod politiet, og det bør man ikke vænne sig til, mener politichef

Det fortsatte politimæssige pres mod markedet for hash i Pusher Street i Christiania går ikke stille af.

Jævnligt begås der vold mod betjente i forbindelse med anholdelser, og betjentene oplever også, at der bliver kastet sten og flasker mod dem, oplyser Københavns Politi.

I år har politiet indtil nu rejst 157 sigtelser om overtrædelse af en bestemmelse i straffeloven, som handler om vold og om trusler om vold mod tjenestemand, oplyser vicepolitiinspektør Lars-O. Karlsen.

- Det er helt tydeligt, at man tyr til vold for at forsvare narkomarkedet, siger vicepolitiinspektøren, der er leder af den såkaldte Operativ Specialafdeling.

- Pusher Street er det eneste sted i landet, hvor politiet så ofte mødes med kastede flasker og sten. Det burde ikke være normalen eller noget, man skal vænne sig til. Reelt burde politiforretninger jo kunne foretages stille og roligt, siger han.

Politiet har ifølge Lars-O. Karlsen appelleret til "det gode Christiania" om at hjælpe til med at stoppe de voldelige reaktioner.

Dagligt dukker ordensmagten op i området på patrulje. Der er foretaget mere end 600 uniformerede patruljeringer, flere end 150 aktioner, og i 80 tilfælde har der været tale om rydninger af de nu interimistiske boder, oplyser Københavns Politi om indsatsen i år.

Tidligere har politidirektør Anne Tønnes sagt, at de organiserede hashhandlere er presset og har svært ved at etablere sig som tidligere med faste boder. Om den forstærkede indsats i 2018 udtalte politidirektøren, at "resultaterne viser, at den virker".

Markedet består imidlertid fortsat. Også i 2019 har politiet kunnet beslaglægge hash, almindelige joints, store joints, pot, skunk, hasholie og penge. Det er blevet til mere end 470 kilo cannabisprodukter og mere end 1,5 millioner kroner i kontanter.

Københavns Politi ønsker dog ikke at give oplysninger om de ressourcer, som bruges.

Fra nytår og frem til 2. august har politifolkene foretaget i alt 527 anholdelser i og omkring Pusher Street. En stor del af de anholdte er efterfølgende blevet fremstillet for dommere i Københavns Byrets afdeling for grundlovsforhør. De har afsagt kendelse om varetægtsfængsling i 199 tilfælde, oplyser vicepolitiinspektør Lars-O. Karlsen.

En af de voldelige episoder med sten- og flaskekast udspillede sig 19. juli. Et medlem af rockergruppen Satudarah sidder fængslet, og mandag kom turen til en 28-årig mand. En anklager fremlagde i Dommervagten fotos, som kunne indikere, at manden havde kastet. Manden, der tidligere er dømt for deltagelse i den organiserede hashhandel, nægter sig skyldig.