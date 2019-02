16-årig bilist øvede sig med 118 km/t

Norske betjente fik noget af en overraskelse, da de stoppede en bil, som kørte alt for stærkt og alt for tæt på den forankørende bil.

Det viste sig nemlig, at der sad en kun 16-årig pige bag rattet. Hun var sammen med sin far ude at øve sig i at køre bil, før hun skal tage kørekort.

- Bilen kørte 118 km/t i 90 kilometer-zonen. Den holdt også så kort en afstand til den forankørende bil, at vi opfatter det som aggressiv kørsel, siger vagtchef Helene Strand til VG.

Episoden fandt sted på E39 syd for Stavanger.

En gennemgang af bilen afslørede, at den manglede et særligt spejl, som er påkrævet under øvelses-kørsel.

Faderen fik inddraget kørekortet på stedet, og sagen kan få konsekvenser for både far og datter.

- De er blevet afhørt, og der er oprettet en sag. De har ikke givet nogen forklaring på, hvorfor de kørte, som de gjorde, siger vagtchefen til VG.