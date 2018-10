16-årig død af MDMA: Ung mand fængslet for at have forvoldt hans død

Ung mand er sigtet for at have forvoldt en 16-årigs død ved indtagelse af MDMA. Den unge mand nægter sig skyldig

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): En 18-årig mand iklædt en mørkeblå overtræksdragt med hvid lynlås og sorte maosko er netop blevet fængslet frem til 21. november i et lukket grundlovsforhør. Han valgte ikke at kære kendelsen.

Dommeren begrundede fængslingen med, at sigtede har overdraget MDMA til afdøde, og at der som følge heraf er begrundet mistanke om at han er skyldig i de rejse sigtelser.

Han er sigtet for uagtsomt manddrab på en 16-årig dreng, der døde af en MDMA-overdosis i nat.

Den 18-årige, der havde kortklippet, mellemblondt hår, er sigtet for at have overdraget ikke under 1 gram MDMA til den 16-årige nu afdøde på en adresse på Kolonivej i Dianalund på et tidspunkt mellem klokken 21 og 23.59.

Ligeledes er han sigtet for under særligt skærpende omstændigheder uagtsomt at have forvoldt drengens død og for at have forvoldt nærliggende fare for drengens liv ved at overdrage ham en mængde MDMA velvidende, at det er et stærkt narkotikum.

Det fremgår af sigtelsen, at drengen blev dårlig og kort tid efter afgik ved døden som følge af indtagelse af MDMA.

Da den 18-årige kom ind i retten, så han sig om i lokalet og spurgte, hvor han skulle sidde, og da dommeren spurgte den 18-årige, om det kunne passe, at han blev anholdt klokken 03.53, svarede han, at det godt kunne passe, men at han ikke har haft sin telefon siden. Han svarede med klar stemme.

Nægter skyld

Han nægtede sig, via sin forsvarer, skyldig i sigtelserne.

På anklagerens begæring valgte dommeren at lukke dørene for retsmøde på trods af protester fra pressen.

Da sigtelsen blev læst højt, førte den 18-årige hånden op til håret og kiggede ned i bordet. Og under pressens protester kiggede han sig over skulderen for at høre med.

Anklageren begrundede begæringen om dørlukningen med, at efterforskningen er på sit helt indledende stadie, ligesom det ikke kan udelukkes, at der er medgerningsmænd på fri fod.

Ekstra Bladet er ved retten og afventer dommerens kendelse.

