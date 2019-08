16-årig død i trafikulykke

Klokken 04.19 var fem unge mænd involveret i en voldsom trafikulykke, hvor en 16-årig dreng kom i kritisk tilstand.

Han er nu død af sine kvæstelser. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

'16-årig dreng fra Sønderborg er afgået ved døden i eftermiddag, efter han blev kvæstet i et færdselsuheld på Omfartsvejen, Sønderborg i nat. De pårørende er underrettet,' skriver de.

Ifølge politiet skete ulykken, fordi føreren af bilen forsøgte at undvige en hare.

Fem unge i ulykke: 16-årig fløjet til hospitalet

Fløjet til Odense

Den 16-årige dreng blev fløjet med lægehelikopter til Odense Universitetshospital efter ulykken.

Der er ikke noget, der indikerer, at de unge ikke skulle have haft sele på, eller at der har været alkohol involveret i den voldsomme ulykke, der fandt sted ved omfartsvejen rundt om Sønderborg.

To andre kom lettere til skade i ulykken, mens de sidste to slap med lettere knubs.