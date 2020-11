16-årig drabssigtet tilstår våbenbesiddelse

To teenagere er mistænkt for drabet på en 18-årig ung mand, der blev ramt af et enkelt skud i hovedet ved supermarkedet Lidl på Dirch Passers Allé 12. september i år.

Den 14-årige er i de sociale myndigheders varetægt, mens den 16-årige er varetægtsfængslet for drab og nægter sig skyldig.

Fredag blev den 16-årige yderligere sigtet for ved to lejligheder at have været i besiddelse af en revolver på et offentligt tilgængeligt sted i en uidentificeret park - ved den ene lejlighed med isat ammunition.

Det oplyser sagens anklager Stine Hagstrup, der tilføjer, at han tilstod dette forhold.

Han nægter sig dog fortsat skyldig i drab. Retsmødet foregik for lukkede døre, og i sigtelsen fremgår det ikke, om der er tale om gerningsvåbnet.

Der blev lagt et hav af blomster til minde om den 18-årige på gerningsstedet. Foto: Jonas Olufson

Ved retsmødet blev der ikke sat en ny fængslingsfrist, og når hans varetægtsfængsling udløber tirsdag, forventes han at gå med til frivillig fristforlængelse uden retsmøde.

Stine Hagstrup vil ikke gå konkret ind i, hvorfor de valgte at rejse den nye sigtelse i et retsmøde fem dage før, at varetægtsfængslingen alligevel udløb.

Drabet på den 18-årige skete efter få sekunders skænderi mellem to grupper unge mennesker.

- Det er to grupper, der støder sammen. Forurettede er i en gruppe på tre, og gerningsmanden er i en gruppe på to. Og så har vi nogle vidner, der hører, at der sker en eller anden uoverensstemmelse, Der er nogen, der råber op, og så bliver der afgivet skud, har vicepolitiinspektør Brian Belling, leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, fortalt.

