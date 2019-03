16-årig dreng flygtede fra politiet på motorcykel

En 16-årig dreng kørte sig i bogstaveligste forstand til en god håndfuld lovovertrædelser, da han søndag aften forsøgte at flygte - både på to hjul og til fods - fra en patrulje fra Østjyllands Politi i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Søndag klokken 18.40 blev en patrulje på Joh. Baunes Plads i Aarhus opmærksom på en motorcykel, hvor føreren ikke havde hjelm på. Patruljen tændte for horn og lygter for at få motorcyklisten til at standse, men føreren kørte fra stedet via cykelstien og modsat færdselsretningen ved Marselis Boulevard og derefter ind over græsarealet ved Dalgas Avenue, hvor han, formentlig på grund af det våde føre, ramte ind i et træ, da han forsøgte at dreje mod venstre.



Betjentene steg ud af bilen og råbte efter ham, men føreren løb fra stedet og sprang over flere hegn forbi Otto Mølsteds Kollegium og videre ad N.J. Fjords Gade. Betjentene var lige i hælene på ham og råbte flere gange, at han skulle standse, men han fortsatte i løb, og på et tidspunkt mistede betjentene ham af syne.

Hævdede han var udsat for overfald



Betjentene fortsatte dog med at lede efter ham i området, og kort tid efter fandt de ham siddende ved en trappeopgang ved Frederiksbjerg Althet Klub. Han var meget forpustet og havde fået en flænge ved sit ene.øje. Han forklarede dog hurtigt til politiet, at han havde været udsat for et overfald, hvor han var blevet slået i hovedet, og at han var løbet væk fra gerningsmændene, hvilket var grunden til, at han var så forpustet.



Den forklaring godtog betjentene imidlertid ikke, og den 16-årige dreng blev anholdt og sigtet for at køre i narkopåvirket tilstand, for kørsel uden førerret, for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for at køre motorcykel på cykelstien og modsat færdselsretningen og for lov om euforiserende stoffer, da betjentene fandt en klump hash i hans ene strømpe.