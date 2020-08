16-årig fundet igen

Opdatering 07.44: Den 16-årige er fundet igen i god behold

Hele natten til tirsdag har Fyns Politi ledt intensivt efter en 16-årig dreng.

- Vi har indkaldt ekstra mandskab. Vi leder efter ham med hunde, droner og helikopter, fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Vagtchefen betegner den unge mands forsvinden som 'meget mystisk'.

- Han var på udflugt med sin efterskole til Enebærodde på Nordfyn. Omkring klokken 21.15 opdagede lærere og klassekammerater, at han var væk. Hans cykel står dog tilbage. Vi ved her tidligt tirsdag morgen ikke, om han bare er gået sin vej, eller om der er sket noget mere alvorligt. Der er tale om et skovområde med søer og mange vandhuller, siger vagtchefen.

Den 16-årige var netop begyndt på efterskolen.

Vagtchefen opfordrer alle i området, der er på vej på arbejde i de tidlige morgentimer, til at kigge efter den 16-årige efterskoleelev.