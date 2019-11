16-årig overlever skud gennem hovedet

Mindst to elever er døde, efter at en 16-årig dreng åbnede ild med en pistol på en high school i den californiske by Santa Clarita.

Politiet oplyser torsdag aften dansk tid, at seks elever er ramt af skud. Den ene af dem er geringsmanden, skriver nyhedsbureauet dpa.

Den formodede gerningsmand er 16 år og under behandling på et hospital i Los Angeles. Han var elev på skolen og beskrives som asiatisk af herkomst.

Ifølge politiet skød han sig gennem hovedet efter at have såret fem medstuderende. Hospitalet betegner hans tilstand som kritisk.

To af hans medstuderende døde senere af deres kvæstelser. Først omkom en 16-årig pige og senere en 14-årig dreng.

Der har efterfølgende været meldinger i flere amerikanske medier om, at endnu en 14-årig dreng var omkommet. Herunder hos ABC News. Men meldingen er efterfølgende blevet trukket tilbage.

De øvrige sårede er to piger på 14 og 15 år.

Den mistænkte selv fyldte torsdag 16 år, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- På dette tidspunkt har vi ingen antydning af et motiv eller en ideologi, siger en talsmand for forbundspolitiet, FBI.

Der blev under skyderiet anvendt en halvautomatisk pistol kaliber 0.45, oplyser politiet ifølge Reuters. Det er et meget kraftigt og dødeligt våben, som den 16-årige trak op af sin rygsæk.

En video, der er optaget på skolen, viser, hvordan fem elever bliver ramt af skud. Efterfølgende forsøger gerningsmanden at skyde sig selv.

Den 16-årige var klædt i sort, da han åbnede ild inde på Seagus High School.

Det er en stor skole med cirka 3000 elever. En high school er en slags gymnasie for 14- til 18-årige.

På tv-billeder kan man se elever, der bliver ført ud af skolen. Men også ambulancer, der kører ofre væk.

Også andre skoler i nabolaget bliver holdt lukket efter skyderiet.

Det er 85. gang i år, at der rapporteres om skyderi på en amerikansk skole, oplyser gruppen Everytown, der fører kampagne for en skrappere våbenlov i USA.