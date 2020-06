En 16-årige pige på et værested i Haderslev er blevet anholdt for forsøg på manddrab, efter at hun prøvede at kvæle en bofælle.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær tidligt tirsdag morgen.

- En 16-årig pige har forsøgt at strangulere en 17-årig pige med et stykke reb. Det blev heldigvis forpurret af personalet, siger han.

Den forurettede er uden for livsfare, melder vagtchefen. Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.43 mandag.