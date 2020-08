16-årig pige kørt ihjel

En 16-årig pige har mandag morgen mistet livet i en trafikulykke i Bindslev i Nordjylland.

Det bekræfter vagtchef ved Nordjyllands Politi Bruno Brix over for Ekstra Bladet.

- Der er en gruppe, som skal til at stige om bord på en bus. Pigen opdager, at hun har glemt et eller andet, og hun løber ud af bussen og hen foran bussen.

- Derefter løber hun ud på vejen og bliver påkørt af en bil. Hun bliver erklæret død på stedet, siger han.

De pårørende er underrettet.

- Nu skal vi til at lave undersøgelserne, som vi plejer, siger vagtchefen videre.

Anmeldelsen løb ind kort før klokken syv.