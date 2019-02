16-årig rumæner udvises efter voldtægt ved fodboldstævne

En dreng på 16 år er torsdag blevet dømt for at have voldtaget en pige i forbindelse med fodboldstævnet Dana Cup i Hjørring.

Den 16-årige, der er rumænsk statsborger, udvises af Danmark og idømmes derudover fængsel i to år og ni måneder, oplyser TV2 Nord.

Offeret er 17 år. Da hun kom gående ved Vendia-hallen omkring midnat mellem 24. og 25. juli sidste år, blev hun pludseligt grebet bagfra og trukket ind i noget buskads.

Pigen skreg op, men drengen truede hende til at tie.

Anklager Peter Rask siger til tv-stationen, at pigen talte i telefon med en veninde, da overfaldet skete. Veninden har vidnet under sagen i Retten i Hjørring.

- Hun forklarede i retten, hvordan hun kunne høre veninden skrige og råbe om hjælp, og at det blev lavere og lavere. Det bliver lavere, fordi offeret taber sin telefon, siger anklageren.

Den dømte har nægtet sig skyldig og sagt, at han intet kunne huske.

Drengen har dog modtaget dommen. Udvisningen gælder for bestandig.