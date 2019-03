16-årig sigtes for at dele brutal drabsvideo

En dansk og en norsk kvinde blev i december dræbt under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko.

Torsdag er en 16-årig dreng blevet sigtet for at have delt en brutal video, der viser en af kvinderne blive dræbt.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi.

I sidste uge blev 14 personer sigtet for at dele drabsvideoen, men den 16-årige er den eneste i Syd- og Sønderjylland, som endnu er sigtet for delingen.

Videoen skulle drengen have delt til de øvrige elever i sin klasse på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg via beskedtjenesten Messenger.

Politiet modtog en anmeldelse om forholdet onsdag, og siden da har det efterforsket sagen. Drengen har over for politiet erkendt, at han har delt videoen.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen voksede op i Ikast, men hun studerede til daglig friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Sammen med sin veninde og studiekammerat, 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland, rejste hun på vandreferie til Marokko. De blev dræbt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene, og en video af den brutale hændelse har efterfølgende floreret på sociale medier.

Delingerne fortsatte, selv om blandt andre politiet udtrykkeligt opfordrede borgere til ikke at se den.