16-årig sigtet for seksuelle overgreb mod 12-årig

Retten i Aarhus skal fredag formiddag tage stilling til en varetægtsfængsling af en 16-årig dreng.

Han er sigtet for flere seksuelle overgreb mod en bare 12-årig pige og fremstilles i grundlovsforhør klokken 10.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Trusler om billeddeling

Ud over de seksuelle overgreb er den 16-årige også sigtet for at true den 12-årige med at offentliggøre nøgenbilleder af hende.

Overgrebene skulle have fundet sted i en forstad til Aarhus.

Den 16-årige blev anholdt torsdag eftermiddag, oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Da anklageren i sagen vil anmode om lukkede døre, er det begrænset, hvor mange oplysninger Østjyllands Politi vil dele med offentligheden.

Ekstra Bladet følger sagen.