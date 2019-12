16-årig tilbageholdt af politiet: Affyrede bomberør

En 16-årig dreng er for kort tid siden blevet tilbageholdt af politiet på Nørrebro i København efter at have affyret et bomberør mod civilklædt politi.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Lørdag blev en 15-årig ligeledes tilbageholdt på Nørrebro i København, efter han også havde affyret bomberør af mod politiet.

Senere lørdag løslod politiet i København dog to andre 15-årige drenge, der begge var anholdt for at have skudt med fyrværkeri mod andre på Nørrebro.

For kort tid siden er en 16-årig dreng tilbageholdt af politiet, idet han rettede og affyrede et bomberør mod civilklædt politi på Nørrebro. Også denne sag behandles efter relevante bestemmelser i Straffeloven. Ingen yderligere kommentarer. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 29, 2019

