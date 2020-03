16-årig voldtaget på skift på badeværelse: Nu er dommen faldet

To teenagedrenge skal i fængsel for en voldtægt, der fandt sted nytårsnat

To teenagedrenge på 17 og 19 er ved Retten i Næstved blevet idømt henholdsvis to et halvt års fængsel og et år og tre måneders fængsel for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje med en 16-årig pige.

Det oplyser anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Siw Olsen, til Ekstra Bladet.

De to blev dømt for at have voldtaget pigen på skift på et badeværelse til en nytårsfest i en villa i Næstved. Festen blev afviklet under private rammer nytårsaften og natten til 1. januar.

Mens drengene selv nægtede sig skyldige og hævdede, at pigen selv havde indvilget i at have sex, havde pigen selv en anden opfattelse af, hvad der skete på badeværelset efter midnat.

Ingen ud over de implicerede bevidnede selve voldtægten, der fandt sted på et tidspunkt, hvor pigen var så beruset, at hun ifølge anklageskriftet ikke var i stand til at modsætte sig.

Det var pigens egen forklaring sammenholdt med en række andre tilstedeværende festdeltageres forklaringer, der blev vurderet til at være så troværdige, at retten helt tilsidesatte de to mænds egne forklaringer.

- Retten lagde vægt på, at forurettede havde afgivet en troværdig forklaring, som blev understøttet af flere vidners forklaring, siger Siw Olsen til Ekstra Bladet.

- Så tilsidesatte retten de tiltaltes forklaring. Der var store uoverensstemmelser mellem de tiltaltes forklaringer. Det var på helt væsentlige punkter, fortsætter Siw Olsen.

De to dømte havde på et tidspunkt efter midnat tilsluttet sig teenagefesten sammen med flere andre.

Retten lagde på baggrund af pigen og flere øjenvidners forklaring til grund, at den 19-årige først gik ud på badeværelset sammen med pigen, som forinden havde været så fuld, at hun havde kastet op.

Ude på badeværelset blev pigen tvunget til flere seksuelle handlinger. Efter et stykke tid blev den 17-årige også set gå ud på badeværelset til pigen, mens den 19-årige blev set gå tilbage til festen.

Den 17-årige blev også dømt for egentlig voldtægt af pigen.

Faren til den pige, som holdt festen, var til stede, da den forurettede pige kom ud fra badeværelset. Han vidnede i retten og fortalte, hvordan han så, at pigen brød sammen, da hun fik øje på sine veninder.

Pigen blev undersøgt på Center For Voldtægtsofre klokken 5 nytårsmorgen. Resultater fra undersøgelsen blev også dokumenteret i retten.

Anklager Siw Olsen forlangte udvisning til de to, der har tyrkisk og iransk statsborgerskab, men som er født og opvokset i Danmark. Dommeren valgte imidlertid at se bort fra udvisningspåstanden. Hun nøjedes med at give drengene en løftet pegefinger i form af en advarsel.

Den advarsel vil komme med i overvejelserne, hvis drengene på et tidspunkt igen skal gøre sig skyldig i alvorlig kriminalitet, og kan få betydning, hvis de i forbindelse med en eventuel ny sag igen forlanges udvist.

Den 19-årige valgte at anke sin dom på stedet, mens den 17-årige udbad sig 14 dages betænkningstid, inden han beslutter, om han vil modtage dommen eller anke.