16-årige Marcus død: Ny anholdelse efter MDMA-dødsfald

Politiet kræver nu endnu en 18-årig ung mand varetægtsfængslet i sagen, hvor 16-årige Marcus Christensen døde efter en overdosis MDMA i Dianalund natten til lørdag.

Han blev anholdt i går som følge af Sydsjælland og Lolland-Falsters politis igangsværende efterforskning og en række henvendelser.

Den unge mand sigtes for salg af narko, og ved anholdelsen blev han fundet i besiddelse af narko, der formodes at være identisk med, det den afdøde unge mand indtog, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Han blev afhørt i aftes, hvorefter det blev besluttet, at han skal fremstilles i grundlovsforhør senere i dag ved Retten i Nykøbing Falster med krav om varetægtsfængsling.

I går blev en 18-årig mand varetægtsfængslet frem til 21. november i et lukket grundlovsforhør, hvor anklageren netop begrundede de lukkede døre med, at der kunne være medgerningsmænd på fri fod.

Af sigtelsen mod ham fremgik det, at han er sigtet for at have overdraget ikke under 1 gram MDMA til Marcus Christensen og for under særligt skærpende omstændigheder uagtsomt at have forvoldt drengens død og for at have forvoldt nærliggende fare for drengens liv ved at overdrage ham en mængde MDMA velvidende, at det er et stærkt narkotikum, på en adresse på Kolonivej i Dianalund på et tidspunkt lørdag aften mellem klokken 21 og 23.59.

Det fremgik af sigtelsen, at den 16-årige Marcus blev dårlig og kort tid efter afgik ved døden som følge af indtagelse af MDMA.

Ekstra Bladet talte i går med Marcus Christensens knuste far, der trådte frem, fordi han ønskede at advare andre forældre og unge mod, at der måske er mere af det farlige stof i omløb.

Også politiet advarede mod det i går.

