16-årige pige voldtaget: Teenager anholdt

Lørdag aften blev en 16-årig pige voldtaget i den vestjyske by Ribe.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I forbindelse med sagen er en 19-årig afgansk mand søndag blev fremstillet i grundlovsforhør og foreløbigt varetægtsfængslet 15 dage.

Den 19-årige afghaner er sigtet for at have forgrebet sig på pigen.

Han nægter sig skyldig.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kommunikationsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her oplyser kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel, at politiet ikke har yderligere oplysninger i sagen, da grundlovsforhøret er sket for lukkede døre.