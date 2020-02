16-årige tiltalt efter 'fyrværkeri-krig'

Et angreb med fyrværkeri mod to tilfældige personer i Herlev får nu konsekvenser for to 16-årige drenge, der kræves dømt for at have udsat ofrenes liv og førlighed for nærliggende fare.

Sidste år sluttede med en ’fyrværkerikrig’ over store dele af landet, hvor unge i grov kådhed skød raketter og fyrværkeri af mod hinanden eller tilfældige forbipasserende.

Nu har Københavns Vestegns politi rejst tiltale mod to 16-årige, der blev anholdt efter en episode på Stumpedal 22 i Herlev lørdag 28. december 2019 cirka klokken 23.45.

De 16-årige var, ifølge tiltalen, passagerer i en bil og de skød ud gennem bilens vinduer med ukendt fyrværkeri efter et par forbipasserende. Den ene blev ramt i panden af fyrværkeri, den anden blev ramt i ryggen, men ingen af dem fik heldigvis større skader.

Stilles også for Nævnet

De to 16-årige, der er af anden etnisk herkomst, stilles for Retten i Glostrup på onsdag i næste uge. Her risikerer de en fængselsstraf, ubetinget eller betinget, for overtrædelse af straffelovens § 252, der har otte år i strafferamme.

Anklagemyndigheden påstår også, at de to unge skal underkaste sig vilkår fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet. Nævnet kan i tillæg til en straf pålægge de dømte vilkår, og hvis de ikke bliver fulgt, får det konsekvenser.

Knapt et døgn efter episoden på Stumpedal blev en 30-årig kvinde og hendes ni måneder gamle baby mål for et andet fyrværkeriangreb i Herlev. De 16-årige har intet med dette angreb at gøre.

Otte-ti unge skød direkte mod hende og barnet. Fyrværkeriet eksploderede omtrent halvanden meter fra kvinden, inden hun nåede uskadt ind i sin opgang.

– Jeg har aldrig været så bange i mit liv. Det var så ubehageligt, sagde hun til Ekstra Bladet.

