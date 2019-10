16 dødsdømt: Brændte ung kvinde til døde i Bangladesh

En domstol i Bangladesh har idømt 16 mennesker dødsstraf for drabet på en 19-årig studerende, som havde anmeldt sin lærer for sexchikane.

En af de anholdte har fortalt politiet, at læreren beordrede angrebet på den 19-årige studerende, Nusrat Jahan Rafi.

Rafi blev lokket op på taget af det islamiske seminarium, hvor hun studerede.

Her blev hun omringet af flere personer, blandt dem nogle af hendes klassekammerater, som bad hende trække politianmeldelsen om sexchikane tilbage.

Da Rafi nægtede, blev hun overhældt med brændstof, hvorefter de satte ild til hende. Hun blev forbrændt på 80 procent af kroppen og døde på et hospital den 10. april.

Efterforskningslederen siger, at fem af de anholdte bandt Rafi med et tørklæde, inden de satte ild til hende på skolens tag.

Læreren, der er blandt de dødsdømte, bad angiveligt nogle andre studerende om at 'lægge pres på Rafi for at droppe sagen eller dræbe hende, hvis hun nægtede'.

Det sagde efterforskningslederen, Mohammad Iqbal, om sagen, der har udløst store protester i Bangladesh.

Aktivister siger, at sagen med al tydelighed viser, at Bangladeshs kultur er gennemsyret af kvindeundertrykkelse og seksuel vold.

Bangladesh, som har 168 millioner indbyggere, har omkring 20.000 seminarier, som overvejende uddanner fattige studerende fra landområderne.

- Dommene viser, at ingen slipper afsted med drab i Bangladesh. Vi har et retssamfund, sagde anklageren i sagen, Hafez Ahmed, efter at dødsdommene var blevet afsagt.

Menneskerettighedsgrupper siger, at antallet af voldtægter og seksuelle overgreb er steget i Bangladesh, netop fordi myndighederne ikke har retsforfulgt gerningsmænd i tidligere sager.