16 formodede bandefolk skal for retten i enorm sag

Ikke færre end 16 påståede bandefolk sidder på anklagebænken, når Retten på Frederiksberg fredag tager hul på en af de største sager nogensinde om alvorlig personfarlig bandekriminalitet herhjemme.

Anklagemyndigheden mener, at de 16 var tilknyttet banden Loyal To Familia (LTF), og at de deltog i et brutalt knivoverfald på en 24-årig mand den 23. oktober 2017.

Derudover jagtede de ifølge sagens anklageskrift fem mænd gennem bebyggelsen Mjølnerparken på Nørrebro i København. Anklagemyndigheden mener, at de fem skulle dræbes.

Bevismaterialet i sagen er ganske omfattende og består blandt andet af videoovervågning fra gerningsstedet. Der er afsat 20 retsdage til at nå igennem det hele.

- Det er en sag, der er bygget op af alle mulige forskellige brikker, som skal lægges for at danne det samlede puslespil, fortæller anklager Thomas Hugger fra Københavns Politi.

- Og anklagemyndigheden mener så, at det samlede puslespil viser et billede af en organiseret og planlagt aktion, og at der var tale om drabsforsøg, lyder det videre fra anklageren.

I København havde en krig mellem banderne Loyal To Familia og Brothas hærget i nogle måneder, da to Mercedes'er og en Hyundai sidst på eftermiddagen den 23. oktober 2017 ankom til Hothers Plads på Ydre Nørrebro.

Ifølge anklagemyndigheden agerede tre af de tiltalte chauffører, mens 12 andre - maskerede og bevæbnede med knive og slagvåben - løb efter en gruppe på fem, som stod samlet på stedet.

Jagten gik ind i Mjølnerparken, som er kendt for at være Brothas-land. Her lykkedes det de fem at slippe væk.

De bevæbnede mænd løb tilbage til bilerne, og i kortege kørte de den korte distance til Tagensvej på den anden side af Mjølnerparken. Her overfaldt de en 24-årig mand.

Han blev stukket ti gange med kniv. En gang i hovedet og ni gange i ryggen. Hans ene lunge punkterede, og ifølge sagens anklageskrift var han i overhængende livsfare.

Hele aktionen var orkestreret og planlagt af en 25-årig mand - et højtstående medlem af LTF i Køge, mener anklagemyndigheden.

Han skulle have stået for at samle folk til angrebet, lyder det i anklageskriftet.

Nogle uger senere blev 22-årige Ghassan Ali Hussein skuddræbt i Mjølnerparken. To af de tiltalte er også tiltalt i den sag, som behandles på et senere tidspunkt.

Sagen mod de 16 forventes at vare til slutningen af marts. Og efter alt at dømme vanker der på grund af de senere års strafskærpelser for bandekriminalitet meget hårde straffe, hvis de tiltalte bliver dømt.

Før jul blev en mand idømt 20 års fængsel for som medlem af LTF at have skudt mod to civile politifolk. Han troede, de var fra Brothas. Anklagemyndighedens strafpåstand dengang var fængsel på livstid.

Til sammenligning straffes et drab i udgangspunktet med 12 års fængsel, mens et drabsforsøg normalt straffes med fængsel i seks år.

Thomas Hugger vil inden sagen ikke komme ind på en eventuel strafpåstand. Men tidligere har han sagt til Ritzau, at anklagemyndigheden sigter mod "langvarige fængselsstraffe".