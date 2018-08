160 bilister går i fælden: - Det er helt uacceptabelt

Mange af bilisterne ved et vejarbejde i det nordlige Aarhus havde lidt for travlt, da færdselspolitiet kiggede forbi

Mere end hver tiende bilist kørte i går eftermiddag så hurtigt forbi et vejarbejde på Grenåvej i Skæring, at de kan se frem til en hilsen fra færdselspolitiet.

I løbet af de tre en halv time hvor politiet havde en fotovogn stående ved vejarbejdet, kørte 1124 biler forbi. 160 af dem kørte så hurtigt, at fartfælden klappede.

33 af bilisterne kørte mere end 70 km/t på strækningen, hvor der kun må køres 50 km/t. Det betyder en betinget frakendelse af kørekortet.

Overrasker politiet

43 bilister kørte mellem 65 og 70 km/t, hvorfor de kan se frem til et klip i kørekortet.

De sidste 84 bilister kørte mellem 50 og 65 km/t og får en bøde.

- Det er helt uacceptabelt, at så mange ikke overholder hastighedsbegrænsningen. Skiltningen er meget utvetydig. Der er skiltet på begge sider, og det er ikke til at overse, siger politikommissær Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Der er 90 procent, som ikke ignorerer den her fartbegrænsning, og så er der så de her 160 bilister, der tænker 'skidt med det. Det gælder ikke for mig.' Men det gør det selvfølgelig.

Farligt at køre for stærkt

Vejarbejdet på Grenåvej ventes at vare frem til den 7. september. Normalt må bilister køre 80 km/t på strækningen, men i forbindelse med vejarbejdet er hastighedsgrænsen sat ned til 50.

- På den her strækning er der lavet en konkret vurdering af, at det er så og så farligt, og at man derfor ikke må køre mere end 50 km/t. Oven i det bliver cyklister og fodgængere på grund af arbejdet ledt helt ud mod vejbanen kun adskilt af et autoværn, siger Lars Bisgaard.

- Kører du galt med 80 km/t ind i sådan et autoværn, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad der sker med cyklister og fodgængere.

Den mest fartglade bilist ved vejarbejdet kørte 93 km/t. Det kommer til at koste en betinget frakendelse af kørekortet samt en bøde på 9000 kroner, da den normale bødetakst fordobles ved vejarbejde.