17-årig angrebet med kniv og stukket

En 17-årig dreng er blevet stukket i benet på Tomsgårdsvej i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser Bjarke Madsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Politiet modtog anmeldelsen mandag klokken 22.34. Knivstikkeriet er sket lige ved sidegaden Klokkerhøjen.

Drengen er omkring klokken halv et natten til tirsdag fortsat under behandling, men er ikke i kritisk tilstand, oplyser efterforskningslederen.

- En 17-årig fyr er blevet stukket eller snittet med en kniv i benet. Det er på ingen måde livstruende, siger han.

Bjarke Madsen siger til Ekstra Bladet tidligt tirsdag morgen, at den unge mand er blevet afhørt af politiet.

- Men jeg kan ikke oplyse, hvad der er kommet ud af afhøringen, siger Bjarke Madsen.

Den eller de personer, der står bag knivstikkeriet, er stukket af fra gerningsstedet.

- Gerningsmanden er løbet fra stedet, og der er ingen spor af ham lige nu. Vi har et signalement, men det er så upræcist, at det giver ikke mening at offentliggøre det. Det er uklart, om der er flere personer involveret, siger Bjarke Madsen.

- Jeg kan endnu ikke udtale mig om motivet. Men der er ikke noget, der tyder på et bandeopgør, oplyser Bjarke Madsen til Ekstra Bladet.

Politiet har været talstærkt til stede ved gerningsstedet.

Omkring klokken halv et har politiet forladt området igen, oplyser efterforskningslederen.