17-årig dræbt i ulykke på Lillebæltsbro

En 17-årig dreng har mistet livet i en frygtelig ulykke på Lillebæltsbro natten til søndag.

Det oplyser Fyens Politi til Fyens.dk.

Ifølge politiet skete ulykken kort før klokken 02.30 på en knallert fra Fyn på vej til Jylland.

- Her tyder noget på, at knallerten er så uheldig at ramme den høje kantsten, der er mellem kørebanen og fodgængerniveauet.

- Det betyder, at føreren mister herredømmet over knallerten, og uheldigvis vælter knallerten ud for en af de jerndragere på konstruktionen af broen. Føreren af knallerten - den 17-årige - bliver dræbt på stedet, siger vagtchefen ved Fyns Politi.

Ingen af de to unge, der begge kommer fra Fredericia-området, havde styrthjelm på.

Den 17-årige blev dræbt på stedet, mens den 19-årige blandt andet brækkede benene og fik skader i hovedet.

De pårørende er blevet underrettet.