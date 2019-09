17-årig dræbte og voldtog seksårig: Nu sættes hans straf ned

Sagen chokerede England, da det kom frem, at den unge mand havde dræbt og voldtaget seksårige Alesha MacPhail.

Aaron Campbell var kun 16 år, da sagen kom frem.

Han fik 27 år for mordet og voldtægten.

Tirsdag har han fået omstødt dommen ved en appelsag. Det er nu 24 år den unge mand skal afsone for forbrydelsen.

2. juli sidste år blev hele Storbritannien chokeret, da man fandt det nøgne lig af den kun seksårige Alesha MacPhail i et skovområde på den skotske ø Isle of Bute i Skotland.

Det viste sig hurtigt, at den lille Alesha var blevet både kidnappet, myrdet og voldtaget. En kun 16-årig teenager fra øen blev efterfølgende anholdt og tiltalt for den bestialske handling.

Det kom frem i retten, at han på et tidspunkt havde fortalt en socialarbejder, at da han første gang fik øje på Alesha, kunne han ikke tænke på andet end at dræbe hende.

Aaron har også i forbindelse med den første retssag fortalt, at Alesha halvsov, da han løftede hende ud af sengen, og først vågnede op, da han førte hende ud foran huset. Her havde hun spurgt, hvor de skulle hen. Og han havde blot svaret: 'Vi skal besøge din fars ven.'

Herefter førte han pigen til et øde beliggende sted, hvor han voldtog og myrdede hende.

Ved en senere obduktion blev det konstateret, at Alesha havde sammenlagt 117 skader på kroppen. Hendes dødsårsag blev fastlagt som kvælning ved voldsomt pres på både ansigt og nakke. Der var i øvrigt også brugt en kniv i forbindelse med mishandlingen af den seksårige pige.

Rendyrket ondskab. Den 16-årige Aaron Cambell blev idømt 27 års fængsel for mordet på en kun seks-årig pige. (Foto: Privatfoto)

