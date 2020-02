17-årig fængslet: Var part i overfald på togstation

En 17-årig dreng blev søndag ved middagstid fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor han sigtes for at have været del af flok, der fredag aften overfaldt en ligeledes 17-årig dreng på Albertslund Station.

Overfaldet var tilsyneladende fuldstændigt umotiveret.

Ved dagens retsmøde erkendte den sigtede 17-årige at have været til stede på stationen. Men ved retsmødet forklarede han, at han ikke kan huske, hvad han lavede. Ej heller ønskede han at oplyse, hvem han var sammen med.

Det oplyser anklager Helle Severini til Ekstra Bladet.

Drengen blev varetægtsfængslet i foreløbigt 16 dage.

Offeret for overfaldet stod lørdag frem i B.T., hvor han forklarede sig om overfaldet.

Fredag aften kom han sammen med sin lillesøster gående på stationen. Her stod en gruppe unge, der talte godt 30 personer, oplyser han til B.T.

Der kom en dreng hen til ham. Og helt uprovokeret lænede han sig først op ad offeret for derefter at fyre en knytnæve i ansigtet på ham.

Længere nede af perronen bliver han slået igen gentagne gange . På et tidspunkt kommer han ned at ligge, og der bliver han trampet i hovedet.

Offeret har oplyst, at han ikke kendte nogen af overfaldsmændene.

Overfor B.T. beskriver han gruppen som unge indvandrere. Men etniske danskere var tilsyneladende også til stede. For den 17-årige, der er anholdt i sagen, er etnisk dansk med et dansk-klingende navn.

Han er sigtet for at have slået og sparket offeret på perronen fredag aften.

Politiet leder efter yderligere medgerningsmænd i sagen.