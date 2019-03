17-årig forsvundet under studietur

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 17-årig mand fra Ungdomsskolen i Helsingør er forsvundet under en studietur til den britiske storby Manchester.

Det bekræfter skolen over for Ekstra Bladet.

Torsdag morgen skulle eleverne ud på en løbetur, men den 17-årige meldte fra, fordi han angiveligt havde ondt i maven:

- Han bliver ligesom de andre vækket klokken syv om morgenen, og de gør klar til at løbe. Han fortæller, at han har ondt i maven og vil blive hjemme. Cirka ti minutter efter, at de andre er løbet af sted, kan man se på overvågningen, at han forlader hotellet, siger Michael Mathiesen, bestyrelsesformand for skolebestyrelsen.

Siden har ingen set den unge mand, og ifølge bestyrelsesformanden er der ingen af eleverne, der tilsyneladende har vidst, hvorfor han gik.

Omkring 40 elever fra skolen har været med på turen, og cirka klokken 22.30 fredag aften kom eleverne hjem til Danmark.

Mærkelige dage

- De blev hentet af skolens bus, og så blev de kørt hjem til skolen, hvor vi stod klar med to psykologer fra kommunen samt en ekstra krisepsykolog. Det har naturligvis været nogle mærkelige dage for dem, fordi de ikke har vidst, om han ville komme tilbage eller ej. Alle er nu blevet hentet af deres forældre, som er blevet sat ind i situationen af skolens ledelse, siger Michael Mathiesen.

Allerede torsdag blev de lokale myndigheder kontaktet, og det var i den forbindelse, at politiet har konstateret, at eleven forlod hotellet.

To af skolens ansatte er blevet i Manchester for at bistå myndighederne, men de er nu på vej tilbage til Danmark, oplyser bestyrelsesformanden.

- Nu har de lokale myndighederne sammen med myndighederne i Danmark taget over, siger han.

Såvel de ansatte, som var med på turen, som eleverne har fået tilbudt krisehjælp.