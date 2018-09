17-årig frataget kørekort: Kørte 125 km/t gennem byen

En 17-årig dreng havde fredag aften så meget fart på bilen, at han mister sit ledsager-kørekort, ligesom han også får kørselsforbud i en periode.

Det fortæller vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, Lars Guldborg, til Ekstra Bladet.

Drengen har et af de specielle kørekort, der gør det muligt for 17-årige at køre bil, inden de fylder 18. Det må imidlertid kun ske, hvis man har en erfaren bilist med sig i bilen, som har haft kørekort i mere end 10 år.

Det havde den 17-årige ikke.

Og da han i øvrigt blev målt til at køre 125 km/t. på et sted, hvor fartgrænsen er på 60 km/t., er konsekvensen, at han mister kørekortet med det samme og får kørselsforbud en periode.

Politiets udstyr til måling af hastigheder var på et tidspunkt fredag aften sat op på Gl. Køge Landevej i Ishøj. Det var her, at den 17-årige kom buldrende.

Politiet var på stedet, fordi der blev afviklet et arrangement på 'Striben' i Ishøj, hvor fartglade motorentusiaster indimellem mødes for at køre ræs.

- De unge har det med at køre lidt for hurtigt. Ikke blot under arrangementet, men også når de kører til og fra. Derfor blev der holdt stikprøvekontroller forskellige steder, og det var altså her, at den unge mand både havde glemt sin ledsager og fartgrænsen. Selv om der er to skilte på begge sider af vejen, som viser, 60, så betyder det ikke, at man skal lægge tallene sammen, siger Lars Guldborg til Ekstra Bladet.

Den 17-årige fik ikke selv lov til at køre fra stedet, efter han var blevet standset. Og fordi han er så ung, træder et kørselsforbud i gang med det samme.

Når den 17-årige på et tidspunkt får lov til at gå op til en ny kontrollerende køreprøve, så bliver det ikke aktuelt med et ledsagerkørekort længere. Til den tid vil han være fyldt 18.