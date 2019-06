17-årig idømmes fængsel for optøjer på Nørrebro

Der er fredag faldet dom i den første sag vedrørende de uroligheder, der fandt sted på Nørrebro i København 14. april.

En 17-årig dreng er blevet idømt otte måneders ubetinget fængsel samt en advarsel i medfør af udlændingeloven for vold mod tjenestemand og for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Det oplyser Københavns Politi.

Urolighederne opstod, efter at lederen af det stærkt islamkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, havde afholdt demonstration på Blågårds Plads.

Ved urolighederne brugte politiet tåregas, der blev sat ild til containere, og der blev blandt andet kastet med brosten mod ordensmagten.

Under urolighederne deltog den 17-årig dreng i et opløb bestående af en større mængde mennesker ved Blågårds Plads. Han kastede et romerlys, en sten og et glasskår mod politiet, men ramte ikke.

For den sidste del er han blevet dømt for forsøg på kvalificeret vold.

Ni personer sidder varetægtsfængslet i sagen om den 14. april - herunder den 17-årige, der fredag er blevet dømt.

Det fortæller Jesper Beuschel, der er leder af den efterforskningsgruppe under Københavns Politi, der blev nedsat efter begivenhederne på Nørrebro.

- Vi har arbejdet intenst på at strukturere vores efterforskning. Det vil sige at fremskaffe al den overvågning, der er tilgængelig, og gennemgå overvågningen for at finde frem til de personer, som vi mener at kunne sigte og tiltale for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

- Vi har fået ni varetægtsfængslet. En af dem er ham, der fik dom i dag. Derudover kan jeg sige, at der er flere, der vil blive anholdt og fremstillet for en dommer med henblik på varetægtsfængsling, siger Jesper Beuschel.

Ved fredagens dom var der tale om en tilståelsessag.

Efter de voldsomme uroligheder 14. april fortsatte leder af Stram Kurs Rasmus Paludan med - under stor bevågenhed - at demonstrere både i hovedstadsområdet og andre steder i landet.