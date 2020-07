17-årig kvinde fængslet for at stikke kæreste i ryggen med kniv

Den unge kvinde blev idømt fem måneders ubetinget fængsel for knivstikkeriet

En ung kvinde blev ved retten i Svendborg torsdag idømt fem måneders ubetinget fængsel for at have stukket sin kæreste i ryggen med en køkkenkniv.

Det skriver Fyns Anklagere på Twitter.

'17-årig ung kvinde idømt 5 måneder ubetinget fængsel for at have stukket sin kæreste i ryggen med en køkkenkniv. Retten i Svendborg lagde blandt andet vægt på den seneste lovændring om begrænset brug af samfundstjeneste i sager om grov vold,' skriver politiet.

Skænderi udviklede sig

Hændelsen, som den 17-årige nu er dømt for, fandt sted omkring middagstid 24. maj i moderens hjem.

Her var den unge kvinde og hendes kæreste kommet op at skændes, fortæller anklagerfuldmægtig Monika Mogensen fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Da han så vender sig om for at forlade stedet og situationen, tager hun kniven fra køkkenet og stikker ham i ryggen, beretter Monika Mogensen.

- Hun stak ham en enkelt gang i ryggen, og kniven gik et par centimeter ind, fortsætter hun.

Kniven gjorde heldigvis ikke voldsom skade.

- Det var ikke noget større behandlingskrævende. Han slap med et sting og har også døjet med lidt følelsesløshed, fortæller Monika Mogensen.

Under retssagen stod det klart, at parret havde 'et usundt forhold'.