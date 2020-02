17-årig mand seksuelt misbrugt i grøft

En 45-årig mand er blevet idømt otte måneders fængsel for et seksuelt overgreb begået mod en 17-årig mand i Vesthimmerland.

Det skriver Nordjyske.

De to mænd deltog begge i en klubfest, som en kvindelig deltager på et tidspunkt forlod, og derfor gik de to mænd ud for at lede efter hende. Her blev den 17-årige skubbet ned i en grøft og tvunget til andet seksuelt forhold end samleje.

Den 45-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen på stedet. Han sagde, at de var faldet i grøften, da de var stoppet op for at tisse, og at det var grunden til, at de vendte tilbage til festen med vådt og beskidt tøj.

Retten lagde dog i stedet vægt på den 17-åriges forklaring samt flere vidner, der havde oplevet, at han ikke var sig selv efter hændelsen.