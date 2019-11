17-årig pige død: Telefonoplader rørte seng

En 17-årig pige døde, mens hun lå på sit værelse og spillede et spil på sin smartphone i sin hjemby Chaiyaphum i Thailand fredag 1. november.

Kablet fra telefonens oplader, der sad i smartphonen, ramte pludselig metalbenene på hendes seng, og det udløste et voldsomt stød, der dræbte pigen på stedet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Selve opladeren var placeret i en gammel stikdåse, der var blevet repareret med gaffatape.

Troede hun sov

Da pigens mor kom hjem samme dag, lå datteren stadigvæk på værelset.

Moderen, Boonpeng Tuponchai, har fortalt, at hun troede, datteren sov, og hun gik derfor hen til hende for at vække hende.

Da hun rørte ved datterens krop, fik hun selv et mindre stød, og hun skyndte sig derfor at slukke for strømmen på værelset, men på det tidspunkt var det for sent. Datteren havde brændemærker på sin venstre hånd og var allerede død af det elektriske stød.

Stikdåse kan være årsag

Politiets efterforskningsleder Khanti Peansoongnern mener, at den gamle stikdåse, der havde været repareret flere gange, har forårsaget det elektriske stød.

Han har en teori om, at pigen fik stød, da hun rørte ved sengens metalramme.

- Pigen har måske ved et tilfælde rørt ved kanten af sengen, der er lavet af metal, og så har hun fået stød, siger han.

Politiet mangler endnu at efterforske stedet, ligesom pigens lig endnu ikke er eksamineret. Derfor vil man endnu bekræfte, hvordan pigen døde, og man ønsker ikke at udelukke noget.