17-årig pige flygtede fra politi med 200 km/t

Bakkede også ind i patruljevogn for at undgå anholdelse

Betjente fra færdselspolitiet i Østjylland spærrede øjnene op, da de torsdag eftermiddag blev overhalet af en 17-årig pige.

Pigen kørte 167 km/t på motorvejen mellem Silkeborg og Aarhus.

Da politibilen satte udrykningen på, trådte pigen på speederen for at komme væk fra ordensmagten. Farten røg herefter op på 200 km/t.

Det fik dog ikke umiddelbart den 17-årige bilist til at stoppe, at hun blev forfulgt med hyl og blå blink. Tværtimod fortsatte hun den hæsblæsende køretur.

Flere patruljebiler blev tilkaldt for at få bilen standset. Ved motorvejens afslutning ved Brabrand lykkedes det politiet at få spærret vejen for den unge bilist, der i et sidste flugtforsøg bakkede ind i en politibil.

Halet ud af bilen

Her sluttede 'festen' imidlertid. Betjente fik pigen og hendes 16-årige veninde halet ud af bilen, hvorefter hun blev anholdt.



Den 16-årige blev dog løsladt kort efter, mens den 17-årige i første omgang blev sigtet for at køre uden kørekort. Hun kan dog sandsynligvis forvente en del flere sigtelser efterfølgende - og muligvis også et erstatningskrav for de skader, hun lavede på patruljebilen.

Slog rekorden

Den kun 17-årige bilist slog alle rekorder under politiets målrettede fartkontrol i området torsdag.



Vicepolitiinspektør i Østjyllands Politis færdselssektion, Heine Hansen, mener, at torsdagens indsats viser, at der fortsat er brug for at holde fokus på fart.



- Høj fart er den hyppigste årsag til trafikulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne, og det går ikke bare ud over føreren selv, men også andre trafikanter. Torsdagens resultater viser, at der fortsat er alt for mange, der kører for stærkt, så vi fortsætter selvfølgelig med vores målrettede indsatser fremadrettet, siger Heine Hansen.