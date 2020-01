17-årig ramt af skud

Politiet måtte sent tirsdag aften rykke ud til meldinger om skud i og omkring Karlemosen i Køge.

Det bekræfter Midt og Vestsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

- Vi får en række borgerhenvendelser om skud, som vi selvfølgelig reagerer på med det samme. Undervejs ud til stedet får vi en melding om, at en person med skudlæsioner har henvendt sig på skadestuen, siger kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Politiet fik meldingerne om skud klokken 22.40 og arbejdede på stedet indtil sent i nat. Ifølge Martin Bjerregaard blev offeret - en 17-årig dreng - behandlet for skud i torsoen og er nu uden for livsfare.

- Vi har været der ude og arbejdet på stedet det meste af natten med teknikere. I den forbindelse har vi talt med enkelte vidner, men vi vil meget gerne høre fra flere vidner, som kan have observeret noget i timerne op til klokken 22.40. Det kan være personer eller biler, der eventuelt afviger fra normalbilledet, siger Martin Bjerregaard.

Det 17-årige offer har endnu ikke været i stand til at afgive forklaring til politiet på grund af sine skader.

Politiet kan endnu ikke sige, om det unge offer er ramt mere end en gang, ligesom de tekniske undersøgelse nu skal afgøre, hvor mange skud der blev afgivet i forbindelse med episoden.

- Opgaven er nu at finde ud af, hvad der rent faktisk er foregået. Det ved vi ikke konkret og derfor efterforsker vi lige nu helt bredt. Alt er i spil og derfor kan jeg heller ikke bekræfte eller afvise, om der er tale om noget banderelateret, siger Martin Bjerregaard.

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

- Det er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi betragter det som et forsøg på manddrab, og skyderi i det offentlige rum kan vi simpelthen ikke acceptere. Derfor kaster vi en helt del ressourcer ind i den her slags sager.

Opdateres..