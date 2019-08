17-årig strittede imod udlevering: Nu er han fængslet for to bande-drab

I tre uger strittede et 17-årigt svensk bandemedlem imod at blive udleveret til Danmark, hvor han sigtes for dobbelt-drabet i Sennepshaven i Herlev 25. juni.

Men 1. august stadfæstede den svenske Højesteret en kendelse fra den svenske landsret om, at den 17-årige skulle sendes til Danmark.

Det skete så i dag, hvor han blev varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup. Han nægter sig skyldig.

Nu har Københavns Vestegns politi så fire unge formodede bandemedlemmer fra ’Dødspatruljen’ i Rinkeby, Stockholm, bag tremmer for mordene på to bandefolk fra rivalerne ’Shottaz’.

Den 17-årige blev fængslet til 15. august, så fængslingsfristen passer med de øvrige tre fængslede. Han tog forbehold for at kære fængslingen.

Ofrene på 21 og 23 år blev mejet ned med mindst 10 skud fra en pistol og en automatriffel, mens en tredje flygtede fra bilen, de sad i, og han slap uskadt.

Tre anholdt i Stockholm

En 21-årig svensk-somalier blev anholdt som den første under en dramatisk anholdelse i Bispehaven i Aarhus, og han blev fængslet 30. juni. 15. juli slog svensk politi til i Stockholm og anholdt tre på 19, 18 og 17 år.

De to yngste er fætre. Den 19-årige og den 18-årige blev ret hurtigt udleveret til Danmark, mens den yngste protesterede mod udleveringen. Derfor skulle sagen først igennem tre retsinstanser, før det skete.

Vestegnens politi fortsætter efterforskningen på fuld tryk, fordi der er mindst en og formentlig to medgerningsmænd på fri fod.

Morderne kørte i en stjålet Audi, og video-optagelser viser, at fire var ude af bilen, mens der blev skudt, og en femte ventede bag rattet. Men politiet mener, at flere var med i planlægningen af drabene.

Banderne ’Shottaz’ og ’Dødspatruljen’ har været i en blodig konflikt med mindst syv dødsofre siden 2015, hvor krigen brød ud efter flere million-røverier.

