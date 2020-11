17-årig varetægtsfængslet for røveri i kolonihavehus

En 17-årig dreng blev i dag varetægtsfængslet i 14 dage ved Retten i Glostrup for røveri mod en ældre mand.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Til Ekstra Bladet oplyser anklager i sagen, Anna Winkel, at røveriet skulle være foregået i et kolonihavehus i Glostrup:

- Den 17-årige har skaffet sig adgang til kolonihavehuset. Her beder han om at se, hvad manden har i sin inderlomme. Så rækker han ind og fanger et etui, der ligger i lommen.

I etuiet lå en mobiltelefon, 10.000 kroner i kontanter samt et hævekort.

Tumult

Efterfølgende opstod der ifølge anklageren tumult, da offeret, en 72-årig mand, forsøgte at stoppe den 17-årige i at stikke af. De endte begge på jorden, men det lykkes alligevel den 17-årige at stikke af.

Røveriet skulle være sket den 30. september i år, men den sigtede blev først anholdt tirsdag morgen og fremstillet i grundlovsforhør.

Den 17-årige nægter sig skyldig.