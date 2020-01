17-årige drenge tissede på offer

Det er ikke første gang, at drengene har været på kant med loven

To 17-årige drenge er dømt for et umotiveret voldeligt overfald på en tilfældig 41-årig mand på boldbanerne bag Langkær Gymnasium i Tilst i Aarhus 11 juli 2019.

Dengang var drengene 16 og 17 år. De er henholdsvis blevet idømt et års fængsel og et år og to måneders fængsel i retten i Aarhus i går.

Drengene passede den 41-årige op og sparkede ham. Derefter tissede den ene på mandens ryg, mens den anden stak ham i skinnebenet med en kartoffelkniv.

Han forsøgte forgæves at flygte, men overfaldet eskalerede, og drengene truede ham med en skruetrækker og tvang ham til at lægge sig ind under en tændt vandhane med bukserne nede.

Jakob Beyer, senioranklager hos Østjyllands Politi, har aldrig oplevet en lignende sag med så unge drenge impliceret.

'Der er tale om et meget groft og helt umotiveret overfald mod en forsvarsløs person ved højlys dag', siger han.

Drengene filmede hele overfaldet på deres telefoner, der blev brugt som bevismateriale under retssagen.

- Det var i forbindelse med et andet forhold, at den ene dreng blev varetægsfængslet. Derfor tjekkede vi hans telefon, hvor vi fandt videoen af det grove overfald. Det medførte, at vi kunne identificere den medskyldige, fortæller senioranklageren.

På kant med loven før

Det er ikke første gang, at drengene har været i politiets søgelys.

Den yngste fyr blev også dømt for et andet voldeligt overfald, overtrædelse af færdselsloven og for røveri.

Den ældste blev også dømt for fem tilfælde af vidnetrusler, trusler og fornærmelig tiltale mod nogle medarbejdere på nogle institutioner, han har været anbragt på.

Drengene har været varetægtsfængslet på en lukket institution for unge siden.