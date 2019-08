17-årige Johanne dræbt: Familien er i chok

Den terror-tiltalte Philip Manshaus stedsøster blev lørdag fundet dræbt, da politiet ransagede adressen efter moskéangrebet i Bærum, hvor en enkelt person blev såret.

Nu har familien og norsk politi i samarbejde besluttet at afsløre hendes identitet, skriver TV2 Norge.

- Vi er i tæt dialog med forurettedes familie og efter samråd med dem, går vi nu ud med drabsofferets identitet. Det drejer som den 17-årige Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, siger den norske politiadvokat Fredrik Hjort Kraby.

'Tak'

I en udtalelse fra familien står der, at de både er chokerede og taknemmelige oven på de tragiske begivenheder.

De har blandt andet modtaget en medfølende hilsen fra organisationen Islams Råd i Norge, som er en sammenslutning af en lang række forskellige muslimske foreninger.

Philip Manshaus slog angiveligt sin stedsøster ihjel. Foto: NTB Scanpix/Ritzau Scanpix

'Vores familie vil gerne takke det muslimske miljø for den omtanke, som de har vist os. Vores familie tager stærk afstand fra hændelsen (i Bærum red.), som ét af vore familiemedlemmer har udført, og som har ramt os hårdt. Vi er lettede over de begrænsede konsekvenser, som det trods alt fik for dem, der befandt sig i moskéen. At bygge broer og at udvise gensidig respekt føles som det eneste rigtige for os, skriver de blandt andet.

Filmede angreb

På en pressekonference mandag aften fortalte norsk politi, at Philip Manshaus under angrebet var iført en hjelm med et såkaldt Go Pro kamera.

Det er et meget småt kamera, som let kan monteres på kroppen, og som i mange sammenhænge bruges til optagelser, der skal ses fra hovedpersonens perspektiv.

- Meget af hændelsesforløbet er derfor filmet, og det giver en meget nyttig information til os, siger politiadvokat Fredrik Hjort Kraby.

Han påpeger desuden, at politiet på nuværende tidspunkt stadig arbejder ud fra en teori om, at Philip Manshaus handlede alene.

- Men vi holder alle muligheder åbne, siger Fredrik Hjort Kraby.

