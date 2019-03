17-årige Natascha blev trafikdræbt: Nu har hun reddet seks liv

For familien Arrild har det været et lys et mørket, at Natascha har kunnet hjælpe andre

Det var enhver forælders mareridt, da det ringende på døren 10. marts hos familien Arrild.

Udenfor stod politiet, der fortalte Anja Arrild, at hendes 17-årige datter Natascha havde været med i en færdselsulykke, og at de skulle komme med til Rigshospitalet med det samme.

Hun havde været passager i en bil, som med alt for høj fart var kørt ind i flere træer i Lellinge.

Den unge kvinde blev slynget ud af bilen og fløjet med helikopter til hospitalet. Skaderne på den unge pige var så omfattende, at hendes liv ikke stod til at redde.

Hun blev erklæret hjernedød af lægerne, og forældrene stod i en situation, hvor de skulle tage stilling til organdonation.

Det sagde de ja til, og med sine organer reddede Natascha seks mennesker. Det fortæller hendes forældre om i et opslag på Facebook.

Jes Arrild, der er far til Natascha, fortæller Ekstra Bladet, hvorfor familien har valgt at dele Nataschas historie.

- Vi håber med opslaget at råbe de unge mennesker op, så de forstår, at det kan være livsfarligt at køre på den måde, som mange af dem gør. Hvis vi bare kan redde ét liv, er det jo positivt, fortæller den 44-årige far.

Forældrene tog beslutningen, der var helt i deres datters ånd. Privatfoto

Ingen svær beslutning

For ham har det været et lys i mørket at kunne læse alle de kommentarer, der er kommet på Facebook fra folk, der støtter familien i den svære tid.

Beslutningen om organdonation var heller ikke svær for forældrene.

- Både Anja og jeg er organdonorer, og vi har snakket med Natascha om det tidligere. Jeg kan huske, at hun på et tidspunkt spurgte sin mor, hvorfor hun ikke ville donere sit hjerte, for hvad skulle hun bruge det til, hvis hun var væk. Sådan var hun bare. Hun ville give alt væk til alle, hvis hun kunne og satte alle i første række, fortæller han.

Han mener derfor, at deres valg er helt i Nataschas ånd.

- Det er det. Hun er min lille heltinde. Og det her betyder, at hun ikke er død forgæves, siger den berørte far.

Vil gerne skabe opmærksomhed

Han ved ikke, hvem de seks organer er gået til, men han fik fortalt, at alt blev brugt hurtigt, fordi der var folk, der manglede dem.

- Jeg tænker ikke, at nu lever hun videre i de mennesker, fordi hun lever inden i mig. I mit hjerte. Men jeg er glad for, at hun har kunnet hjælpe.

Det største punkt på dagsordnen for familien er nu, at de gerne vil sætte fokus på, at man skal tænke sig om i trafikken.

- Vi vil bare gerne redde en og få de unge mænd til at tænke på, at det kan gå galt. De unge piger skal også tænke sig om, inden de bare sætter sig ind i bilen med en eller anden Brian. Vi håber, at folk vil tænke sig om.

Natascha Arrild efterlader sig foruden sine forældre to søskende.