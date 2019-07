17-årige om kokain: Bliver tilbudt smagsprøver

Emma, krystaller, streger.

Alt sammen tilsyneladende uskyldige ord, men som alle handler om hård narkotika. Og ord, der er almindeligt ordforråd for mange unge, fortæller Valdemar og Johan, der er 17 år og går i 1. g i indre København.

Deres oplevelse er, at kokain bliver taget til vilde fester eller på diskoteker, men ikke så meget til gymnasiefester og privatfester.

– Jeg ville aldrig møde nogen på en hverdag i min egen aldersgruppe, som lige skulle have en streg, siger Johan.

– Men hvis du står på Gothersgade (diskoteksområde i indre København, red.) en fredag aften 2-3 om natten, går der ikke lang tid, før der kommer en over og spørger, om du lige skal have en smagsprøve, siger Valdemar.

– Det skete da for dig for nogle dage siden, siger Johan.

Narkodanmark Ekstra Bladet sætter i en række artikler fokus på narkotika-situationen i Danmark og går bag om pushernes metoder, brugerne og den internationale udvikling. Vis mere Luk

Flinke folk

– Det sker ofte, når man er ude. Så kommer der nogle drenge over til dig og spørger: Vil du have det her nummer, skal du bruge noget nu? fortæller Valdemar og beskriver pusherne som folk på deres egen alder og op i 20'erne.

– De er flinke. De kører jo deres forretning.

De to unge siger, at det er tydeligt, når venner og bekendte har taget kokain.

– Det er ikke, fordi det er en overdrevet rus, eller folk pludselig hallucinerer. Det er, ligesom hvis nogen kommer ud og har fået 12 og er i godt humør og lidt mere ivrig for at udtrykke noget, siger Johan.

Både han og Valdemar understreger, at kokain ikke er normalen, selvom de jævnligt støder på det.

– Det skal ikke lyde som om, at folk er mega meget på stoffer, hver gang vi er til fest. Vi drikker stadig bare billige øl og hygger os. Og så indimellem er der bare nogen, der tager det til et andet niveau.

– Det er ikke sådan, at man bliver stemplet som en taber, hvis man ikke tager kokain?

– Det er det sikkert i nogle kredse. Der vil altid være nogen, der mener, at du er en kæmpeidiot, fordi du ikke vil være med. Men ikke i vores kredse. jeg kan sagtens blive tilbudt og sige nej, og det er fint, siger Johan.

De fortæller, at et gram kokain koster omkring 8-900 kroner.

– Så hvis fire drenge splejser til et gram, er det jo som at købe en biografbillet, siger Johan, mens Valdemar supplerer:

– Dem i vores omgangskreds er jo ikke sådan nogle, der har taget coke i ti år til hver fest, så de skal ikke have så meget. Hvor jeg tænker, at folk på jeres alder, der tager coke, er nogen, der har gjort det meget og skal have lidt mere, for at det virker.

Ikke svært at skaffe

Begge gymnasiedrenge ved, hvor de skulle gå hen, hvis de ville købe kokain.

– Det er ikke svært. Det er ikke et problem at skaffe det. Brug ti minutter, så har du det, siger Valdemar.

– Ville du kunne skaffe to gram nu?

– Nu er det lidt tidligt (klokken 11, red.). Det ville jeg godt kunne. Men der ville måske lige gå en halv time, før det var her.

Han får jævnligt beskeder på Snapchat med tilbud på sne, fordi han følger en bestemt profil. Mange følger dog den slags profiler uden at benytte sig af dem, fortæller han.

– Jeg tror ikke, de har sendt mig nogen i dag, siger han og viser profilen, der jævnligt sender reklamer.

– Sidst var en uge siden, siger han og forklarer, at man bare skal skrive, hvor meget man skal bruge, hvor meget og hvornår de kan komme.

Om det er et telefonnummer til et hvidt bud eller sociale medier, så er narkotikaen ikke langt væk, hvis man kender 'de rigtige'. Foto: Linda Johansen

– Det er ligegyldigt, hvor du er. Om du er i Charlottenlund, så skal du også nok få det i løbet af en halv time, selvom klokken er halv tre om natten. Men det er også dyre sager, og dem, der sælger det, er jo også interesseret i, at du skal købe det, så selvfølgelig vil de gerne give dig den bedste oplevelse.

– Hvis vi sad hos en ven, og det bare skulle på bordet nu, så kan det godt være, at jeg ikke selv ville have et nummer i situationen, men så tror jeg desværre, at jeg ret hurtigt som ung kunne ringe rundt og få et nummer på en, der kører på Amager eller Frederiksberg, siger Johan.