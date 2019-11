17-årige Wilma frygtes dræbt: Mand anholdt i Sverige

En 17-årig svensk pige, der har været forsvundet siden lørdag, frygtes at være blevet dræbt.

Det oplyser politiet ifølge flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet og Dagens Nyheter.

Et område uden for Uddevalla, der ligger cirka 85 kilometer nord for Göteborg, er tirsdag blevet afspærret efter fundet af en sko.

Derudover er en mand tirsdag blevet anholdt.

Ifølge politiet tyder 'meget på, at Wilma Andersson er blevet dræbt'. Politiet ønsker dog ikke at kommentere sagen eller eventuelle beviser yderligere.

Da pigen, Wilma Andersson, blev meldt savnet i lørdags, var det allerede flere dage siden, nogen sidst hørte fra hende.

Flere end 100 frivillige har weekenden igennem søgt i området område Walkesberg i Uddevalla, hvor hun sidst blev set.