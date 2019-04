17 mænd er løsladt i sag om farlige overfald

I en sag om et stort formodet tæskehold er samtlige 17 mænd tirsdag blevet løsladt. De blev anholdt af politiet fredag aften i Frederikssund.

Oplysningen om løsladelsen kommer fra en mændenes advokater, Rolf Gregersen.

Retten i Hillerød har afvist at varetægtsfængsle de mange mænd. De blev anholdt tidligt fredag aften, da de kom kørende i tre biler ved Haldor Topsøe Park.

Ifølge Nordsjællands Politi var der knive, slagvåben og knojern i bilerne, og på den baggrund blev mændene sigtet for forsøg på vold af særlig farlig karakter.

Mistanken gik på, at mændene - der er i alderen fra 19 til 33 år - havde planlagt overfald.

De er - ifølge politiets mistanke - en kriminel gruppe, som var på jagt efter en anden gruppe.

I første omgang besluttede dommere lørdag at opretholde anholdelsen i tre døgn for at give politiet yderligere tid til at indsamle oplysninger.

Men politiet har altså ikke været i stand til at underbygge mistanken, så der kan ske varetægtsfængsling, lyder det fra retten.

I en pressemeddelelse siger Nordsjællands Politi, at man opretholder sigtelsen, og at efterforskningen fortsætter.

I weekenden skrev Ekstra Bladet, at de 17 tilsyneladende skulle have en tilknytning til gruppen Satudarah.