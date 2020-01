18-årig anholdt efter vanvidsjagt

En blot 18-årig bilist kan formentlig se frem til at vente lang tid på at få lov til at føre en bil.

Således blev han natten til tirsdag mødt med en stribe af sigtelser for lovovertrædelser, som han ifølge politiet begik i en bil - uden at han havde et kørekort.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Af døgnrapporten fremgår det, at en patrulje klokken 2.34 blev opmærksom på en bil, på kørte forbi på Viby Ringvej i Aarhus med meget høj fart.

Patruljen satte derfor efter bilen for at få føreren til at stoppe, men i stedet for at sætte farten ned, kørte bilisten ud på Aarhus Syd Motorvejen, hvor farten blev sat yderligere i vejret.

Der blev derfor sendt flere patruljer efter bilen, som efterfølgende kørte med høj fart ad Genvejen, hvor han svingede til højre for rødt lys.

Mod færdselsretning og over for rødt

I forbindelse med højresvinget skred han ud, så han kørte venstre om helleanlægget og kørte imod færdselsretningen på Møllebakken.

Undervejs i flugten kørte bilisten ifølge politiet flere gange over for rødt, inden han kom til Beringsvej i Hasselager, hvor han mistede kontrollen over bilen i forbindelse med et venstresving, hvorefter han ramte kantstenen.

Politiet oplyser, at bilisten efterfølgende satte farten ned og slingrede midt på vejen, inden han til sidst svingede til højre og standsede.

En betjent løb efterfølgende over til bilen og fik føreren ud, hvorefter den 18-årige blev anholdt og præsenteret for en lang række af sigtelser.

Manden er således sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for tre gange at have kørt over for rødt lys, for at have kørt venstre om et helleanlæg, for at køre uden kørekort og sikkerhedssele, for at være i besiddelse af narko og for at køre i narkopåvirket tilstand.