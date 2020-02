Efter et voldsomt overfald har politiet nu anholdt en 18-årig mand

Natten til lørdag var der et groft overfald på Gothersgade i København.

Fredag har politiet anholdt en 18-årig mand i sagen.

Overfaldet fandt sted ud for Wall Street Pub på Gothersgade 2 i Indre By, hvor voldsmanden skulle have sparket forurettet i hovedet og skubbet ham ud på kørebanen.

