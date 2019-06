18-årig backpacker sporløst forsvundet: Nu beder faren om hjælp

Den 18-årige sendte besked fra WhatsApp den aften, han forsvandt sporløst for to uger siden

Den kun 18-årige belgiske backpacker Theo Hayez forsvandt den 31. maj sporløst fra kystbyen Byron Bay i Australien, efter at han sidst var blevet set klokken ca. 23.00 om aftenen, da han forlod den lokale bar 'Cheeky Monday'.

Theo Hayes blev dog først meldt savnet samt efterlyst af politiet den 6, juni, fordi et lokalt backpacker-hotel kontaktede myndighederne og forklarede, at den unge belgier ikke var vendt tilbage til sit hotelværelse for at tjekke ud af hotellet. Theo Hayez var faktisk ganske tæt på sin hjemrejse til Belgien efter en 8 måneders rundrejse i Australien, da han pludselig forsvandt sporløst.

Den samme dag, som Theo Hayes forsvandt, er han blev fanget af et overvågningskamera i en spiritusforretning, hvor han sammen med en anden ung mand køber alkohol. Det afslører politiet i New South Wales.

Et overvågningskamera fangede Theo samme med en anden ung mand købte alkohol i en spiritusforretning i Byron Bay. Indkøbet foregik samme dag Theo forsvandt. (Foto: Ritzau Scanpix)

Den forsvundne unge belgiers far, Laurent Hayez, ankom til Australien i sidste uge for at hjælpe til med at finde sin forsvundne søn. Tidligere i dag blev der afholdt en pressekonference på den lokale politistation, hvor den dybt ulykkelige far brød ud i gråd, da han bad offentligheden om hjælp til at finde sin søn, som han selv mente var i stor fare.

- Jeg har lovet Theos lillebror, at jeg vil bringe hans storebror hjem. Jeg håber, at I vil hjælpe mig med at opfylde dette løfte, forklarede Laurent Hayez gennem tårer og tilføjede:

- Hvis i har nogen information omkring sagen, som i ikke vil dele med politiet, eller hvis i er bange for at træde frem, så vær så venlig at lave et anonymt telefonopkald til Crime Stoppers, opfordrede Laurent Hayez.

Politiet har i øvrigt konstateret, at Theo Haeyz hverken har brugt sin mobiltelefon eller sit hævekort, siden han forsvandt den 31. maj. Men politiet ved, at han sendte en besked på WhatsApp den aften, han forsvandt. Og nu er politiet i fuld gang med via ledelsen i WhatsApp at skaffe adgang til den sidste besked, som Theo sendte den aften, han forsvandt.

Politiet håber selvfølgelig på, at beskeden måske kan være en vigtig ledetråd i sagen.