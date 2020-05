18-årig bragede forbi vejarbejde med 177 km/t

Kørekortet var næsten spritnyt, da en 18-årig mand onsdag aften mistede det igen. Her gjorde han sig særdeles uheldigt bemærket, da han under en hastighedskontrol blev målt til at køre mellem 185-195 kilometer i timen på Aarhus Syd Motorvejen.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

På en strækning, hvor der var vejarbejde i gang, var grænsen sat til 80 kilometer i timen. Det fik dog ikke den 18-årige til at sætte farten mærkbart ned. I stedet bragede han forbi vejarbejderne med hele 177 kilometer i timen.

Til sidst fik patruljen indhentet den unge bilist. Hans kørsel var så voldsom, at det går ind under betegnelsen 'vanvidskørsel', og derfor blev kørekortet inddraget på stedet.

Den 18-årige kan se frem til en bøde på mange tusinde kroner, ikke mindst fordi at bøden fordobles, når man kører for stærkt ved et vejarbejde.