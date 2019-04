18-årig dræbt af skud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En yngre mand er blevet dræbt, efter at han blev ramt af skud i området omkring Ladegaardsparken i Holbæk.

Det bekræfter vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse:

'En 18-årig mand fra Holbæk, der opholdt sig ved ejendommen, blev ramt og pådrog sig så svære kvæstelser, at han afgik ved døden.'

De pårørende er underrettet, oplyser politiet.

Politiet har været massivt tilstede i området siden søndag aften og hele natten har man i samarbejde med blandet andet kriminalteknikere ledt efter spor, står der videre i pressemeddelelsen.

Efterforskningen har ledt frem til, at skuddene kan være blevet afgivet af person, som politiet har følgende signalement af:

'Mand, ung og lys i huden, muligt etnisk dansk, almindelig af bygning, iført blå kasket og sort jakke.'

'Den mistænkte mand flygtede til fods fra gerningsstedet i retning mod en parkeringsplads ved et supermarked, Ladegårdsparken Vest 167, Holbæk.', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Efterfølgende kørte et køretøj afsted med en 'hidsig' motorlyd og i ukendt retning, oplyser politiet, der fortæller, at de behandler sagen som et drab og arbejder ud fra en formodning om, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på tlf. 114.



