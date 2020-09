18-årig dræbt: 'Han var der altid for folk'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det kom fuldstændig uden varsel, at den 18-årige, der blev skudt ved Lidl på Dirch Passers Allé og Finsensvej på Frederiksberg fredag aften klokken 20.44, skulle dø en så brutal død.

- Vi er alle sammen chokerede over det, siger den afdødes fætter.

Han var tirsdag eftermiddag hos den 18-åriges forældre og lillebror for at mindes, og for at familien kunne være der for hinanden i den svære tid.

- Vi er begge født og opvokset på Frederiksberg og har haft et tæt bånd. Han var den lillebror, jeg aldrig fik, og jeg kunne se rigtig meget af mig selv i ham. Han tænkte meget på andre og var der altid for folk. Han var der i hvert fald rigtig meget for mig. Og omvendt, siger den 25-årige fætter, der ikke ønsker sit navn frem. Han fortæller også, at den afdødes far ikke ønsker sønnens navn offentliggjort pt.

Han er ked af, at der er nogen, der spekulerer på Facebook om, at den 18-årige 'selv var ude om det', og at han 'nok var bandekriminel'.

Brutalt drab på åben gade: Der gik mindre end et minut

Men politiet har været ude at sige, at den afdøde ikke havde banderelationer, og at der ikke er noget i hans liv, der umiddelbart taler for, at han skulle få denne skæbne.

Der var en kort uoverensstemmelse mellem to grupper unge. Efter mindre end et minut blev den 18-årig ramt af et skud i hovedet. Foto: Kenneth Meyer

Havde ambitioner

- Han havde ambitioner. Han var godt i gang med at færdiggøre sit gymnasium og gøre sine forældre stolte. Og jeg har snakket meget med hans venner, der siger, at han rigtig gerne ville noget inden for business. Det nåede han desværre ikke, konstaterer den 25-årige fætter.

Han gik i 2.g på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg og her beskriver rektor Marianne Svendsen ham også med rosende ord.

- Han var en supersød dreng, og han repræsenterede også sin klasse i elevrådet sidste år. Glad, sød og altid i godt humør, siger hun.

Et minuts stilhed for dræbt gymnasie-elev

Den 25-årige fætter blev ringet op fredag aften af en af fætterens nære venner, der fortalte, at den 18-årige var blevet skudt. Senere stod det klart, at han var ramt i hovedet, og at hans liv ikke stod til at redde.

Fætteren har ingen ide om, hvorfor det skulle gå så galt. Han har talt med folk, der var til stede, som også har talt med politiet, og de har fortalt samme historie - at der var en uoverensstemmelse, hvorefter gerningsmanden affyrede et skydevåben.

Teenager skudt i hovedet: Jagter gerningsmand

Det kommer bag på den 25-årige fætter, at det skulle ske.

- Min fætter og jeg var meget tætte, og han har før fortalt mig, hvis han har haft problemer i livet. Kæreste eller venneproblemer. Men jeg har aldrig fået sådan noget at vide, der kunne føre til det her. Og vi plejer ikke at have hemmeligheder for hinanden.

Han tænker nu tilbage på de sjove oplevelser, de havde sammen. Om hvordan de sammen sad og så Youtube-videoer om boldkontrol, fordi han 'var rimelig dårlig til at jonglere' og havde en tendens til at fyre den højt op i luften.

Foto: Kenneth Meyer

Eller når de havde rivalsnak, når Barcelona og Real Madrid skulle mødes 'El Classico'. Den 18-årige var kæmpe Barcelona-fan, og den 25-årige fætter er kæmpe Real Madrid-fan.

Nu har han kun minderne tilbage.

Vicepolitiinspektør Brian Belling, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet oplyser tirsdag eftermiddag, at de endnu ikke har anholdt nogen for drabet. De er stadig i fuld gang med afhøringer, forhøringer og indhentelse af videoovervågning.

Den 25-årige fætter håber, at politiet lykkes med at finde frem til de skyldige og opfordrer alle, der ved noget, til at gå til politiet.

- Jeg håber, at de bliver fundet. Vi får ikke ham igen, men jeg håber, at vi kan komme videre på den måde, siger han.