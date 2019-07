18-årig fængslet for dobbelt-drab

To fætre på 17 og 18 år protesterede mod at blive udleveret fra Sverige til Danmark, hvor de sigtes for deltagelse i likvideringen af to bandemedlemmer i Sennepshaven, Herlev, 25. juni. Men nu er den 18-årige udleveret og varetægtsfængslet, og hans 17-årige fætter ventes at følge efter om få dage.

– Der er en høringsfrist og en svensk domstol skal tage stilling til udleveringen, siger politiinspektør Flemming Madsen, Københavns Vestegns politi.

Den 18-årige blev i dag varetægtsfængslet til 15. august ved Retten i Glostrup, efter at han diskret var udleveret under bevogtning af svensk politi.

Fire svensk-somaliske unge mænd sidder bag tremmer i drabssagen, tre af dem i Danmark, den 17-årige venter i fængsel i Sverige, men det betyder langt fra, at dobbelt-drabet er fuldt opklaret.

En video-optagelse optaget af et vidne viser, at der var fem gerningsmænd om drabene i Herlev, fire var ude af bilen bevæbnet med to skydevåben, og en chauffør ventede bag rattet af flugtbilen, en stjålet sølvgrå Audi.

– Det er vores helt klare opfattelse, at der er medgerningsmænd på fri fod. Det kan have været folk, der har bistået på forskellig vis, eller som har været på stedet i andre biler, siger Flemming Madsen.

Retsmødet i dag fandt sted bag lukkede døre.

Flugtbilen blev fundet på Skodsborgvej i Nærum, hvor bilen var forsøgt brændt af. I den lå de formodede mordvåben, en automatriffel af AK 47 typen, og en pistol.

- De har helt sikkert skiftet transport på stedet, siger Flemming Madsen. Politiet efterforsker nu, hvordan de fleste af de formodede gerningsmænd slap hjem til Sverige, mens en 21-årig skjulte sig i Aarhus.

